Einde van de soap... Barcelona kan nukkige Fransman dan toch overtuigen

Een heel jaar al is er bij Barcelona commotie over Ousmane Dembélé. De Franse winger wou zijn contract niet verlengen en belandde daardoor zelfs in de tribune. Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat heeft hij doodleuk zijn contract dan toch verlengd.

Hij tekende een nieuw contract tot 2024. Was het dan allemaal nodig? De Franse vleugelspeler was in juni einde contract en leek in een maandenlange soap Barcelona te verlaten. Dembélé kwam in 2017 bij Barcelona terecht. Hij werd met veel tromgeroffel binnengehaald, nadat PSG Neymar weggeplukt had met 222 miljoen euro. Barça betaalde 105 miljoen euro aan Dortmund, plus bonussen.

Dembélé was echter vaak geblesseerd en nadat zijn contract afliep, wou niet verlengen, tot grote frustratie van de club. Ze wilden hem in januari zelfs verkopen, maar er diende zich geen enkele club aan. Nadat Xavi werd aangesteld, werd hij heropgevist. In totaal zit Dembélé aan 150 Barça-duels, waarin hij 32 keer scoorde en 34 assists gaf. Dat leverde hem 2 titels en 2 Spaanse bekers op.