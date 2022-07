OFFICIEEL: Standard haalt een 1e aanvaller binnen

Standard heeft een 1e versterking beet. Noah Ohio komt over van RB Leipzig.

Het duurde even voor Standard, maar ze hebben hun 1e versterking beet. Noah Ohio (19) komt over van RB Leipzig. Hij tekende voor 4 seizoenen.

De Nederlandse spits begon bij Almere. Daar werd hij weggeplukt door Manchester United. Een jaar later haalden de buren van Man City hem weg. In 2019 ging hij naar RB Leipzig om zijn jeugdopleiding daar verder te zetten. Zij leenden hem een half seizoen aan Vitesse en een seizoen aan Austria Wien. Bij Wien startte hij de laaste maanden steeds meer in de basis. In 31 wedstrijden scoorde hij 6 goals.