Opvallende uitspraak Chelsea-speler: "Ik kijk naar Haaland zoals ik naar Benteke kijk"

Chelsea-doelman Edouard Mendy is niet bang voor Erling Haaland, die deze zomer bij Manchester City tekende en er voor de doelpunten moet zorgen. Hij had zelfs een opvallende vergelijking in huis.

De Senegalese goalie heeft geen schrik van Haaland, die toch wel een doelpuntenmachine was in Duitsland. 'Ik kijk naar Haaland zoals ik ook kijk naar Christian Benteke", aldus de 30-jarige sluitpost. Hij legde wel zijn redenering uit. Da's nodig, want de Rode Duivel heeft zo'n 300 wedstrijden meer nodig gehad om aan hetzelfde aantal doelpunten te komen waar Haaland nu al aan zit. "Zoveel verschil is er niet. Ik bestudeer aanvallers. En dat doe ik heel veel. Het gaat niet om een team, of een aanvaller.'