Real Madrid wil af van Spaanse aanvaller

Marco Asensio (26) zou komende zomer wel eens op zoek moeten gaan naar een nieuwe club. De Koninklijke zou afscheid willen nemen van de Spanjaard wiens contract in 2023 afloopt.

Volgens Mario Cortegana, journalist bij het Spaanse Marca, zou de recordkampioen Asensio deze zomer willen verkopen. Real is er van overtuigd dat zijn tijd is gekomen en wil hem graag verkopen vorens zijn contract in 2023 afloopt en daardoor de club vrij kan verlaten.

De aanvaller met Nederlandse roots heeft 235 wedstrijden op zijn teller staan waarin hij 49 keer wist te scoren en 24 assists gaf. Hoewel er nog jongens als Vinivius en Rodrygo rondlopen zou het vertrek van Asensio geen slecht nieuws zijn voor Hazard.