🎥 Nieuwe spits van KV Mechelen geeft uitleg bij overstap: "We hebben een groep die echt wil verbeteren"

Na het vertrek van Hugo Cuypers moest KV Mechelen op zoek naar een nieuwe spits. Inmiddels werden enkele offensief ingestelde nieuwkomers verwelkomd.

Een van hen is Julien Ngoy, die in zijn eerste interview bij de clubmedia schetst wat zijn eerste indruk is van KV Mechelen. "Ik weet tot wat deze club in staat is. We hebben een groep met kwaliteiten. Een groep die echt wil verbeteren. Er is veel intensiteit op het veld. Dat moeten we ook tonen in de voorbereiding en dat dan omzetten in de competitie."

Eens het eerste contact gelegd was, werd er wekelijks gesproken met zijn makelaar, tot alles in kannen en kruiken was. "Ik wilde niet te snel handelen", aldus de 24-jarige aanvaller. "Ik wilde alles in overweging nemen en dan een goede beslissing nemen."

De laatste jaren van zijn jeugdopleiding bracht Ngoy door bij... het Engelse Stoke City. Dat leende hem later uit aan Walsall en Grashoppers. "Voor mij was Stoke een goede stap om mijn dromen na te jagen. Ik wilde absoluut in eerste klasse spelen en ben dan op mijn 21ste teruggekeerd naar België bij Eupen. In mijn twee uitleenbeurten heb ik veel gespeeld in een eerste ploeg."