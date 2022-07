OFFICIEEL: Christian Eriksen is helemaal terug en heeft toptransfer beet

Wat een sprookje! Iets meer dan een jaar na zijn hartfalen heeft Christian Eriksen een absolute toptransfer te pakken. De 30-jarige Deen ondertekende een contract voor drie seizoenen bij Manchester United.

De transfer was al een tijdje aanstaande en coach Erik ten Hag wilde hem er maar wat graag bij. De Nederlander krijgt zijn zin, want Christian Eriksen heeft zijn handtekening gezet onder een contract van drie seizoenen bij Manchester United. United neemt de aanvallende middenvelder transfervrij over van Brentford.

Iets meer dan een jaar na zijn hartfalen tijdens Denemarken-Finland op het EK, heeft de stijlrijke middenvelder een absolute toptransfer te pakken. Door zijn defibrilator mocht Eriksen niet meer voetballen in de Serie A, waardoor Inter Eriksen liet vertrekken naar Brentford.

Bij die Engelse laagvlieger liet Eriksen zich na nieuwjaar in positieve zin opmerken. In elf duels voor Brentford was Eriksen goed voor een doelpunt en vier assists.