Win-winsituatie: 'Overbodige Antwerp-aanvaller kan in Saoedi-Arabië miljoenencontract ondertekenen'

Antwerp kaapte in 2020 Guy Mbenza (22) voor 700.000 euro weg bij Cercle Brugge. Snel werd echter duidelijk dat de Congolese spits weinig aan spelen zou toekomen op de Bosuil. Een half jaar na zijn komst werd Mbenza uitgeleend aan Lausanne, afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Wydad Casablanca.

De uitleenbeurt aan de Marokkaanse topclub werd een schot in de roos. Guy Mbenza mocht de Marokkaanse titel én de Afrikaanse Champions League bijschrijven op zijn palmares. Met 19 doelpunten was Mbenza bovendien goed bij schot.

Mbenza ligt nog een jaar onder contract op de Bosuil, maar het is duidelijk dat Mark van Bommel niet rekent op de Congolese spits. Een nieuwe uitleenbeurt is in de maak, weet GVA. Zo zou Raja Casablanca, de grote rivaal van Wydad, een oogje hebben op Mbenza.

Toch heeft Al-Tai de beste papieren. Op clubniveau is van een akkoord nog geen sprake, maar Mbenza zelf zou zo goed als rond zijn met de Saoedische club, dat een riant salaris kan aanbieden. Bij Al-Tai loopt met Collins Fai (ex-Standard) een oude bekende van de Jupiler Pro League rond.