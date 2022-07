Kahn legt uit waarom Bayern Lewandowski nu wél verkoopt: "Teken van zwakte"

Robert Lewandowski lagen de voorbije maanden op ramkoers met elkaar, maar uiteindelijk is de transfer van de Poolse spits naar Barcelona dan toch rond geraakt.

Aan het einde van het seizoen liet Lewandowski al vallen dat hij zou vertrekken bij Bayern München. Een transfer naar Barcelona leek in de maak maar dat zagen ze in Beieren niet zitten. De Poolse spits reeg de voorbije jaren de doelpunten aan elkaar in de Bundesliga en veroverde meerdere records.

Maar dat hij niet weg mocht, zinde hem niet. In persconferenties liet hij zich daardoor meermaals negatief uit over Bayern en uiteindelijk ging de club dan ook overstag. Oliver Kahn, voormalig topkeeper bij Bayern München en nu CEO van de club, legt bij BILD uit waarom de transfer nu toch wel doorgaat. "Met Mané hebben we nu een wereldspeler aangetrokken. En aan iets vasthouden door koppigheid of het eigen ego is meer een teken van zwakte. Dat zou niet het beste geweest zijn voor de club, het team en de fans", geeft Kahn toe.