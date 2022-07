OFFICIEEL: Thomas Henry degradeert niet mee met Venezia en blijft in Serie A aan de slag

Na amper één seizoen verlaat Thomas Henry (27) Venezia. Die Italiaanse club degradeerde na één seizoen alweer uit de Serie A, maar door zijn sterke prestaties wekte de sterke spits heel wat interesse.

Onder meer vanuit Engeland werd er aan de mouwen van Thomas Henry getrokken. Het was dan ook duidelijk dat de Fransman niet mee zou degraderen met Venezia naar de Serie B.

Zaterdag volgde de bevestiging: Henry blijft aan de slag in de Serie A, want hij ondertekende een contract van vier seizoenen bij Hellas Verona. Die ploeg eindigde vorig seizoen op de negende plaats in de hoogste klasse. De transfersom werd door de clubs niet meegedeeld.

Laatbloeier Thomas Henry kwam vorig seizoen 34 keer in actie voor Venezia. Daarin vond hij negen keer de weg naar doel en leverde hij drie assists af. Voorheen was de spits in ons land actief bij Tubize en OH Leuven.