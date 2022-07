Standard sluit voorbereiding af met gelijkspel: "Fans waarderen ons spel, applaus deed deugd"

Standard sloot zaterdag de voorbereiding af met een gelijkspel (1-1) tegen Borussia Mönchengladbach. Voor de Rouches werd het een geslaagde generale repetitie voor de seizoensopener van volgende week vrijdag, in eigen huis tegen KAA Gent.

"Zo'n laatste oefenwedstrijd voor de start van het kampioenschap heeft altijd belang", liet doelpuntenmaker Renaud Emond (30) na afloop weten. "Een resultaat geeft je het nodige vertrouwen om de competitie in te gaan, zeker als het tegen een ploeg van het kaliber van Borussia Mönchengladbach is."

"Na de achterstand zijn we niet gaan panikeren en hebben we blijven doen wat de coach ons gevraagd had. Vooral in de tweede helft lag het niveau in balbezit hoger. Dat was onze beste helft van deze voorbereiding", aldus Emond.

Vrijdag openen de Rouches de competitie met een thuiswedstrijd tegen KAA Gent. "Mentaal zijn we klaar. We boeken wedstrijd na wedstrijd vooruitgang, al moet het bijvoorbeeld op stilstaande fases heel wat beter. Maar we speelden met veel overgave, pressing en we creëerden kansen. De fans hebben dat geapprecieerd, hun applaus deed deugd."

"Maar pas vanaf volgende week gaat het om de knikkers. Ik weet uit ervaring dat een goede voorbereiding na één of twee nederlagen al vergeten is. We moeten vooral heel nederig blijven en hard blijven werken", besluit de ervaren aanvaller van de Rouches.