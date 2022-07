🎥 Robert Lewandowski in Barcelona: "Ik wil prijzen pakken"

Robert Lewandowski is al aanwezig in Barcelona. Ook heeft hij een boodschap voor Barcelona.

Het heeft enige tijd gekost voor Barcelona om Robert Lewandowski binnen te halen. Ondertussen is de Pool in Barcelona en hij had enkele woorden voor de fans.

"Ik ben blij dat ik hier ben en kan genieten van de stad hier", zei Lewandowski. "Het waren lange dagen, maar gelukkig is de deal rond en kan ik me beginnen focussen op een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik wil altijd winnen in mijn leven. Niet alleen wedstrijden, maar ook titels. Ik wil prijzen pakken op het einde van het seizoen."

De keuze van Lewandowski voor Barcelona was logisch: "Ik wou altijd voor een club in La Liga spelen. Voor een grote club. Ook koos ik voor Barcelona, omdat ik wil meehelpen om Barcelona terug aan de top te brengen."

Ook sprak Lewandowski al met Xavi: "We zaten meteen op dezelfde golflengte qua manier van spelen en ideeën. Ook is hij de juiste man op de juiste plaats. Hij weet hoe hij Barcelona moet coachen, omdat hij hier een geweldige speler is geweest. Ook heeft Xavi een grote toekomst als trainer en daar wil ik deel van uitmaken."