De VS winnen de Gold Cup vrouwen en plaatsen zich voor de Olympische Spelen

De VS heeft de Gold Cup vrouwen gewonnen. Ook hebben ze zich geplaatst voor de Olympische Spelen.

In de Gold Cup vrouwen viel afgelopen nacht de beslissing. De VS en Canada stonden tegenover elkaar. Op de Olympische Spelen in Tokio speelden ze ook al tegen elkaar. Toen won Canada met 0-1. Ook veroverde Canada later goud.

De VS nam in de finale van de Gold Cup revanche op die verloren halve finale. Alex Morgan maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Ze zette een strafschop na een fout op Rose Lavelle. Zo wonnen de VS hun 3e Gold Cup op rij.

Ook mag de VS naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Canada kan ook nog naar de Spelen. Daarvoor moeten zij Jamaica verslaan, die eerder op de dag brons wonnen.