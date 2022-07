Kompany kijkt ook rond bij KV Oostende: "Hij zei me dat ik tactisch al veel had bijgeleerd"

KV Oostende-spits Makhtar Gueye aast nog op een transfer. Van de Amerikaanse eigenaars krijgt hij die ook, voor de juiste prijs welteverstaan. Intussen heeft het Burnley van Vincent Kompany wel interesse.

Gueye werd gekocht voor 1 miljoen en moet natuurlijk een veelvoud daarvan kosten nu. Kompany informeerde alvast. “Ik weet dat ik daar genoemd ben, maar we zien wel of dat nog concreet wordt. Uiteraard zou ik graag met een ex-topspeler als Kompany werken", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Hij sprak me vorig jaar aan na onze match en zei toen al dat ik tactisch heel veel had bijgeleerd. Ik denk ook dat de fysieke Championship me wel zou liggen als grote spits met veel duelkracht.”

Aleksandar Mitrovic scoorde vorig seizoen 43 keer in The Championship. “Ik zeg niet dat ik dezelfde cijfers zou halen, maar ik heb wel het profiel van Mitrovic. Bij KVO scoorde ik vorig seizoen twaalf keer: dat is beter dan veel spitsen die bij sterkere teams voetballen. Als ik in een meer ervaren, dominantere ploeg zou voetballen en vaker in de box zou staan, kan ik productiever zijn.”