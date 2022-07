Officieel: Cercle Brugge koopt twee jonge verdedigers over van Monaco

Net zoals elk jaar krijgt Cercle Brugge enkele spelers van moederclub Monaco. Zonet kondigden ze echter niet de komst aan van twee huurspelers maar wel van twee definitieve transfers.

Het zat er al even aan te komen dat Lucas Larade en Louis Torres een contract zouden tekenen in Brugge. Beide verdedigers trainden in de voorbereiding al mee bij Cercle en konden coach Thalhammer duidelijk overtuigen. Net voor de start van de competitie besloot Cercle om de jonge verdedigers dan ook officieel in te lijven.

Louis Torres speelde in de jeugdreeksen al bij Monaco maar kon niet doorgroeien tot de eerste ploeg. De 21-jarige linksachter is blij met zijn transfer: "Als jonge speler wil ik zo veel mogelijk spelen en de ploeg vooruithelpen. Ik ben volledig klaar voor de competitiestart", klinkt het.

Lucas Larade werd vorige zomer door Monaco gekocht en bij de B-ploeg gestald en nu wordt hij doorverwezen naar Cercle. De centrale verdediger van 23 gelooft dat Cercle de opstap kan zijn naar een mooie carrière: "Het succesverhaal van Popovic en Utkus inspireert me enorm. Mijn doelstelling is om even goed te doen en tot het uiterste te gaan."