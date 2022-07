Wordt Rode Duivel vervanger van Fabio Silva bij Wolverhampton?

Nu Fabio Silva uitgeleend is aan Anderlecht, denkt Wolverhampton er toch aan om nog een spits te gaan halen.

Omdat Fabio Silva bij de Wolvers niet de eerste keuze was in de spits, werd hij uitgeleend aan Anderlecht om nog wat te rijpen. Maar de Wolves hebben weldegelijk nog een aanvaller nodig die als doublure kan dienen. En hun oog zou gevalllen zijn op een Rode Duivel.

Want de Engelse krant The Sun meldt dat Wolverhampton geïnteresseerd is om Christian Benteke over te nemen van Crystal Palace. Bij The Eagles is Benteke al geen vaste titularis onder Patrick Vieira in de terugronde en bij Wolverhampton zou hij ploeggenoot kunnen worden van Leander Dendoncker.