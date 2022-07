Nagelsmann stelt zich vragen bij transferpolitiek Barcelona: "De enige club ter wereld zonder geld die alle spelers koopt die ze maar willen"

Er moest Bayern-coach Julian Nagelsmann (34) iets van het hart op een persconferentie in de Verenigde Staten. De topcoach heeft het moeilijk met de manier waarop Barcelona ondanks vieze financiële papieren er toch in slaagt om vedetten in te lijven.

Dat heeft de jonge Duitse coach onlangs nog aan den lijve mogen ondervinden. Nagelsmann zag met Robert Lewandowski zijn wereldspits naar Nou Camp verhuizen, voor zo'n 45 miljoen. Eerder haalde Barça ook al Raphinha voor 58 miljoen binnen. Meer dan honderd miljoen euro uitgegeven dus, terwijl de Catalanen andere spelers naar een salarisverlaging pushen. "Barcelona is de enige club ter wereld zonder geld die alle spelers koopt die ze maar willen hebben. Hoe ze het doen, ik zou het niet weten. Het is erg vreemd", liet Nagelsmann zich ontvallen.