OFFICIEEL: José Mourinho krijgt Argentijnse vedette aan boord bij AS Roma

De Argentijnse spits/offensieve middenvelder ondertekende een contract voor drie seizoenen in de Italiaanse hoofdstad. Dybala speelt al sinds 2012 in de Laars. Na drie seizoenen bij Palermo verkaste de Argentijnse international in 2015 naar Juventus. In Turijn was Dybala in 293 wedstrijden goed voor 115 doelpunten en 48 assists.

De overgang naar AS Roma is hoe dan ook geen verrassing. De geruchtenmolen draaide al een tijdlang op volle toeren en bovendien lichtte ook Roma zelf de voorbije dagen een tip van de sluier. Aandachtige twitteraars hadden immers opgemerkt dat de beginletters van de meest recente tweets van de club PAULO DYBALA vormden.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Paulo Dybala 🐺🇦🇷



The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned forward!



We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/eb0TXYXamk