Hervé Matthys ziet nog een belangrijk werkpunt bij Beerschot, maar: "Dat kan een heel gevaarlijk wapen worden"

Na twee jaar in 1A is Beerschot opnieuw verzeild geraakt in tweede klasse, oftewel de Challenger Pro League. Maar met enkele aanwinsten van deze zomer willen ze zo snel mogelijk opnieuw promoveren.

Eén van die nieuwe aanwinsten is Hervé Matthys. De jeugdinternational speelde bij de jeugd voor Club Brugge en Anderlecht maar trok daarna naar Nederland. Beerschot pikkte hem transfervrij op bij ADO Den Haag. Matthys heeft heel wat ervaring in de Nederlandse tweede klasse maar beseft maar al te goed wat het doel van Beerschot is in de Belgische tweede klasse: promoveren.

"De supporters verwachten dat we meedoen voor promotie en dat is ook bij ons de doelstelling. Dat zorgt voor veel druk maar dat hoort bij het voetbal. Tegen Westerlo speelden we lang met onze typeploeg en konden we winnen. Dat geeft vertrouwen om te zien dat we een resultaat kunnen neerzetten tegen een eersteklasser", klinkt het bij de centrale verdediger.

Werkpunten

Momenteel vertoeft Beerschot nog op trainingskamp in Nederland om zich klaar te stomen op het nieuwe seizoen en daar ziet Matthys nog één belangrijk werkpun. "Als iedereen weet van hem verwacht wordt in balverlies, kunnen we de pressing opvoeren. Die negatieve pressing kan een heel gevaarlijk wapen worden voor ons", besluit hij.