Francisco Conceição, zoon van Sergio Conceição, tekent bij Ajax

De naam Conceição zal in België nog wel een belletje laten rinkelen. Sergio Conceição speelde een aantal seizoen bij Standard en keerde nadien terug als assistent-trainer. Momenteel is hij trainer van FC Porto en zijn zoon maakt nu een mooie transfer naar Ajax.

Ajax heeft de komst van Francisco Conceição afgerond. De Portugese vleugelaanvaller is overgenomen van FC Porto en heeft een vijfjarig contract getekend in Amsterdam. De zoon van voormalig Portugees international Sergio Conceição kon door een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract voor slechts vijf miljoen euro worden binnengehaald. Hij wordt bij Ajax gezien als de toekomstige opvolger van Antony.

Conceição speelde ondanks zijn jonge leeftijd al vijftig duels in de hoofdmacht van Porto en kwam tot vier optredens in de Champions League. Hij is Portugees jeugdinternational en kwam tot dusver elf keer uit voor Portugal Onder-21.