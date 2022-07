📷 Luis Suárez traint in Barcelona

Luis Suárez is einde contract bij Atlético Madrid dus traint hij op eigen houtje, en dat op bekend terrein.

Suárez heeft op zijn instagram enkele foto's geplaatst waarin hij alleen traint. De voetballer zit momenteel zonder club, dus is het niet vreemd dat hij individueel werkt om zijn fysieke vorm te behouden. Suárez traint in faciliteiten die hij perfect kent. De Uruguayaanse speler trainde in het Ciudad Deportiva van Barcelona. "Werken voor wat komen gaat en altijd positief", schreef de voetballer in zijn post. Supporters reageren met likes en steunbetuigingen.

Afwachten wat zijn volgende bestemming zal zijn. Hij kan genieten van interesse uit Duitsland, Mexico en de VS. Ook België werd even genoemd, al lijkt ons die kans erg klein.