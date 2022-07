Manchester United komt met opvallend voorstel: Ronaldo uitlenen

Cristiano Ronaldo wil Champions League spelen en is op zoek naar een nieuwe club die hem dat kan bieden. Manchester United begrijpt dat Ronaldo geen Europa League-voetbal wil spelen, maar wil de Portugees niet definitief kwijt. Een uitleenbeurt biedt mogelijk een oplossing.

Ronaldo kan een jaar CL spelen bij een andere ploeg om dan volgend seizoen terug te keren naar een Manchester United dat hopelijk terug Champions League speelt.

Of Manchester United dit als een realistsiche optie ziet is nog een vraagteken.

#mufc are ready to let Cristiano Ronaldo leave this summer, but only on loan. In return, United want Ronaldo to trigger his one-year option clause in his contract so he can return to the club next summer #mulive [@sbates_people]