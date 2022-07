Tuchel heel hard na pandoering door Arsenal: "We zijn niet klaar... Liverpool en Man City? Die teams moeten we niet eens benoemen"

Chelsea kreeg zaterdag een 4-0 rond de oren van Arsenal. Thomas Tuchel was er duidelijk niet goed van en ziet dat zijn ploeg allesbehalve klaar is.

"Ik ben verre van relaxed. We waren simpelweg niet goed genoeg, niet competitief", zei hij op de persconferentie. "We verdienden te verliezen. Het zorgwekkende was vooral dat zij bereid waren om, zowel mentaal als fysiek, veel meer eraan te doen."

"Arsenal speelde in hun sterkste opstelling waar ze de Premier League mee zullen beginnen. Er zat structuur in. Wij hadden dat niet. Dat is onderdeel van de verklaring, maar wel slechts een kleine. De rest is gewoon zorgwekkend. Ik kan niet garanderen dat we er klaar voor zijn in twee weken."

Chelsea is dus niet klaar om te concurreren met Liverpool en Man City. "Gezien de laatste twee weken en de wedstrijd tegen Arsenal, moeten we die teams niet eens benoemen. We zijn ruim verslagen door een team dat komend seizoen niet eens in de Champions League speelt. Het lijkt erop dat Arsenal op dit moment veel verder is."

Tuchel wil ook nog meer slagkracht, want enkel Kalidou Koulibaly en Raheem Sterling werden gehaald. "Door het vertrek van enkele goede spelers hadden we heel erg behoefte aan versterkingen. We hebben twee uitstekende spelers gehaald, maar we zijn nog niet competitief. Dat heeft iedereen helaas kunnen zien."