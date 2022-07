'Cristiano Ronaldo meldt zich morgen op training bij Manchester United én gaat meteen over toekomst babbelen'

Cristiano Ronaldo meldt zich morgen op Old Trafford. De Portugees stuurde de voorbije weken zijn kat, maar gaat morgen praten met Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo liet de zomertournee van Manchester United - al dan niet met de volle goedkeuring van The Red Devils - doorheen Thailand en Australië aan zich voorbij gaan. Volgens The Athletic is de Portugees vanavond geland in Manchester en meldt hij zich morgen op training.

Maar er zal eerst een gesprek met Erik ten Hag plaatsvinden. De nieuwe coach van Manchester United herhaalt telkens dat het niet de bedoeling is dat CR7 zal vertrekken, terwijl de speler zelf twijfelt over zijn toekomst op Old Trafford. Al lijken de geïnteresseerde clubs ondertussen ook af te haken.