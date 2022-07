'Wijnaldum staat op een zucht van AS Roma en dan... komt PSG plots met deze eis op de proppen'

Georginio Wijnaldum heeft een persoonlijk akkoord met AS Roma. De Nederlander zal worden gehuurd van PSG. Al stribbelen de Fransen nog even tegen.

Volgens La Gazzetta dello Sport wil PSG geen aankoopoptie, maar een aankoopverplichting laten opnemen in de deal. Met andere woorden: AS Roma moét Georginio Wijnaldum na het seizoen definitief naar de Italiaanse hoofdstad halen.

En daar hebben de Romeinen geen zin in. Vooral de cijfertjes in het contract - Wijnaldum verdient ruim acht miljoen euro per jaar in Parijs - schrikken af. Voor de volledigheid: die aankoopverplichting zou twaalf miljoen euro bedragen.