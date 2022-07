Domper voor Juventus: Paul Pogba geblesseerd aan de kant

Juventus maakte op zijn officiële kanalen bekend dat Paul Pogba momenteel niet beschikbaar is door een knieblessure.

Juventus is momenteel op tournee in de Verenigde Staten. Paul Pogba stapte in Los Angeles alvast niet mee op het vliegtuig richting Dallas.

Volgens de Italiaanse club heeft Pogba een blessure aan de laterale meniscus van de rechterknie opgelopen. De nodige onderzoeken zijn gepland.

Momenteel is nog niet duidelijk hoe lang Pogba out zal zijn door zijn blessure. Daarover zou vandaag meer uitsluitsel moeten komen.