Yves Vanderhaeghe ziet een oud-bekende spits komen

Yves Vanderhaeghe ziet een oude bekende naar Oostende komen. Ze huren een spits waarmee hij ook al in Kortrijk mee samenwerkte.

KV Oostende was de laatste dagen heel actief op de transfermarkt. Na verdediger Osaze Urhoghide en keeper Dillon Philips huren ze ook een aanvaller. Fraser Hornby is eigendom van Reims, maar ze verhuren hem aan Oostende voor een seizoen met een aankoopoptie.

Voor Yves Vanderhaeghe is Hornby geen onbekende. Hij had hem al onder zijn hoede als coach van KV Kortrijk. Kortrijk huurde hem toen van Everton voor een jaar. In die periode kwam Hornby tijdens de competitie 12 keer in actie. Hij scoorde daarin 3 keer.