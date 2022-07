OFFICIEEL: Arthur Theate gaat voor 4 jaar naar Rennes

Arthur Theate heeft getekend voor Rennes. Hij gaat door de komende 4 seizoenen spelen.

Het was al een tijdje duidelijk dat Arthur Theate naar Rennes zou gaan. Het is nu ook officieel. Hij gaat voor 4 seizoenen naar daar. Rennes betaalt 19 miljoen euro aan Bologna. Theate is 22 jaar en centrale verdediger.

Theate genoot zijn jeugdopleiding bij RC Genk en Standard. KV Oostende plukte hem uit de beloften van Standard weg. Na een seizoen maakte hij al zo veel indruk dat Bologna hem wou huren. Een jaar later namen ze Theate definitief over.