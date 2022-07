'Jonge spits van Standard op weg naar exit'

Mitchy Ntelo (21) keerde onlangs terug naar Sclessin na een geslaagde uitleenbeurt aan MVV. Toch lijkt de jonge spits niet in aanmerking te komen voor de hoofdmacht van de Rouches.

Mitchy Ntelo, een jeugdproduct van Standard, maakte vorig jaar indruk bij MVV. Bij de Nederlandse tweedeklasser was de aanvaller goed voor tien doelpunten en drie assists. Beerschot en Charleroi staken de neus aan het venster, maar Ntelo wilde zich koste wat kost bewijzen in Luik.

Enkele weken later liggen de kaarten anders. Het is ondertussen duidelijk geworden dat Ntelo niet in aanmerking komt voor de hoofdmacht van Standard en zich moet opmaken voor SL16FC, het beloftenelftal van Standard. Zij komen in de Challenger Pro League uit.

Het Belang van Limburg laat weten dat Ntelo in beeld is bij Jong Utrecht, een Nederlandse tweedeklasser.