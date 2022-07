OFFICIEEL: Belg Orel Mangala verlaat Stuttgart en gaat in de Premier League voetballen

De overstap van de Belg Orel Mangala naar de Premier League is een feit. Dat hij Stuttgart zou verlaten, zat er al even aan te komen. Zijn nieuwe club heeft de transfer nu ook afgerond.

Nadat het al een rist nieuwe spelers binnenhaalde om een zo goed mogelijk figuur te slaan bij de terugkeer op het hoogste niveau, richtte Nottingham Forest zijn vizier op Orel Mangala. Volgens eerdere berichtgeving zou Nottingham zo'n vijftien miljoen euro veil hebben voor Mangala. Er worden weinig detials over zijn transfer prijsgegeven, maar de overeenkomst is inmdiddels wel helemaal rond.

De exacte prijs die met de transfer gepaard gaat, is dus niet bekend. Ook voor hoeveel jaar Mangala getekend heeft, wil Forest niet kwijt. Wel is op de clubsite te lezen dat het gaat om een akkoord voor de lange termijn. Mangala ligt dus voor meerdere seizoenen onder contract.

De 24-jarige middenvelder met Congolese roots ruilde de jeugdopleiding van Anderlecht in juli 2016 in voor die van Dortmund. Een jaar later volgde de overstap naar Stuttgart, dat hem dan weer een jaartje ging uitlenen aan Hamburg. Nu is het dus tot een defintief vertrek uit Stuttgart gekomen voor de speler die twee interlands achter zijn naam heeft en in maart zijn debuut maakte voor de Rode Duivels.