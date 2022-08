Reden van afwezigheid Ajax-speler bekend: 'Dreiging en intimidatie uit crimineel milieu'

Mo Ihatttaren verscheen bij de start van de voorbereiding scherper dan ooit bij Ajax. De 20-jarige offensieve middenvelder ontbreekt echter al een tijdje bij de Amsterdammers.

Er werd de voorbije weken geheimzinnig gedaan rond de afwezigheid van Ihattaren, maar De Telegraaf ontdekte hoe de vork aan de steel zat. Volgens de Nederlandse krant wordt de stijlrijke voetballer bedreigd en geïntimideerd door mensen uit het criminele milieu. Na overleg met de bevoegde instanties werd ervoor gekozen om Ihattaren even uit de spotlights te halen, in de hoop dat de dreiging zou gaan liggen.



Aanleiding van de dreigementen zou zijn dat Ihattaren iets begon met een jonge vrouw. De verhouding schoot in het verkeerde keelgat bij de familie van de dame in kwestie. De politie nam de daaropvolgende bedreigingen erg ernstig, zeker nadat bleek dat mensen uit het criminele mileu rondhingen in de buurt van het huis van Ihattaren. Daarnaast zouden ze ook zijn binnengedrongen in de wagen van de Ajax-speler.