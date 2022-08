Memphis Depay is totaal niet meer gewenst bij FC Barcelona en daar hebben ze veel voor over

Verrassend nieuws vanuit Barcelona. Volgens transferexpert Fabrizio Romano wil FC Barcelona echt wel van de Oranje international vanaf. Ze zijn in onderhandeling met de advocaten van Memphis Depay om zijn contract te verbreken. Zijn huidig contract loopt nog tot medio volgend jaar. Depay is alvast niet van plan om eender welk aanbod te aanvaarden en wil tegelijkertijd goed nadenken over zijn toekomst.

Depay kwam vorige zomer transfervrij over van Olympique Lyon en kwam 38 keer in actie voor Barcelona waarin hij 13 keer tot scoren kwam en 2 assists gaf.

Excl: Barcelona and Memphis Depay lawyers are in negotiations to reach an agreement on free agency. No way for €20m fee. Depay will accept to leave Barça only in case he’ll find the right option for his future. 🚨 #FCB



Memphis Depay will only consider top clubs. pic.twitter.com/COFSiHdXBL