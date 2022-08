'Newcastle biedt 60 miljoen euro voor ploegmaat van Rode Duivels bij Leicester'

Newcastle is nog volop op zoek naar versterking. Vogens Sky Sports hebben ze ook hun oog laten vallen op James Maddison.

Vorig seizoen kwam Newcastle in Saudische handen. Ze willen Newcastle naar de top van de Premier League brengen. Vorig seizoen zag het er een tijdje niet goed uit om voor Newcastle om in de Premier League te blijven. Na versterking in de winter konden ze zich pas redden.

Newcastle haalde al versterking, maar ze zijn nog op zoek. Volgens Sky Sports hebben ze ook hun oog op James Maddison laten vallen. Ze bieden bijna 60 miljoen euro voor de spelverdeler van Leicester City. Eerder hadden ze al geboden, maar Leicester wees telkens af. Het wordt dus afwachten of Leicester nu wel akkoord gaat.