📷 OFFICIEEL Zevende transfer voor Union SG is nieuwe spits

De 21-jarige Nigeriaan speelde tot voor kort in Noorwegen bij Bodø/Glimt.

“Met zijn Noorse club werd hij twee keer kampioen en speelde hij de achtste finales van de Europa League, met onder meer overwinningen tegen Roma (6-1) en Celtic (1-3)”, laat Union weten.

“In drie seizoenen scoorde Victor 23 keer en gaf hij 8 assists in 66 wedstrijden. Victor Boniface tekent een contract tot en met 2026 plus optie op nog een jaar.”

