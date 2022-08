Daarom is Genk op zoek naar nieuwe rechtsachter: interesse in beide spelers die er nu zitten

Eerder vandaag berichtten we al dat Racing Genk geïnteresseerd is in de deense rechtsachter Rasmus Cartensen. De reden is ook meteen snel duidelijk geworden.

Met Daniel Munoz en Angelo Preciado heeft Wouter Vrancken al twee opties op de rechtsachter, hoewel Preciado tegen Standard inviel als rechtsvoor. Maar er wordt voor beide spelers aan de mouw getrokken bij het Genkse bestuur. Zo zouden Italiaanse media berichten dat Munoz geniet van de belangstelling Seria A-club Fiorentina en ook van een Mexicaanse club. Preciado zou dan weer meerdere opties hebben om naartoe te gaan de komende weken. Voor de Genk-fans zijn het alleszins spannende weken want hoewel er met Ito, Bongonda en Oyen al heel wat spelers uit de kern zijn gevallen is er nog niet al te veel bijgekomen. Voorlopig draait het elftal van Wouter Vrancken wel enorm goed.