OFFICIEEL: Na degradatie met Beerschot gaat Halaïmia opnieuw in eigen land aan de slag

Na de degradatie van Beerschot was Reda Halaïmia (25) een van de spelers die gebruik maakte van de degradatieclausule om zijn lopende contract te ontbinden. De Algerijn zat een tijdje zonder club, maar heeft nu een nieuwe uitdaging beet.

Halaïma belandde in de zomer van 2019 op het Kiel. Voor de rechtsachter was Beerschot zijn eerste club in Europa. Drie seizoenen en 67 wedstrijden later keert de Algerijnse international terug naar zijn thuisland.

Dinsdag raakte bekend dat Reda Halaïmia een contract voor twee seizoenen heeft ondertekend bij MC Alger. Die club eindigde vorig seizoen op de achtste plaats in de Algerijnse hoogste klasse.