Wordt dit het seizoen van de grote doorbraak voor Sambi Lokonga?

Albert Sambi Lokonga werd vorige zomer voor 17,5 miljoen euro verkocht aan Engelse topclub Arsenal. In totaal speelde hij er al 24 wedstrijden, maar de Belg is hongerig naar meer. Wordt dit het seizoen van zijn grote doorbraak in de Premier League?

Albert Sambi Lokonga verliet inmiddels één jaar geleden de velden van Anderlecht voor een avontuur in de Premier League bij het grote Arsenal. Slechts weinigen hielden voor mogelijk dat de jonge Belg ook echt zijn kans zou mogen gaan in de beste competitie ter wereld, maar niets was minder waar. In totaal mocht hij spelen in 19 duels in de Premier League, dat is dus exact de helft. Wie denkt dat Sambi bij de meeste van deze wedstrijden op de bank begon komt ook bedrogen uit. De Belg stond namelijk 12 keer in de basisploeg van Arteta in de Premier League. In de FA Cup en de EFL Cup kwamen daar nog eens drie basisplaatsen en een invalbeurt bovenop. Toch is Lokonga hongerig naar meer...

De 22-jarige Sambi Lokonga wil laten zien dat hij een betrouwbare pion is die Arteta telkens in de basis kan neerzetten. De coach van Arsenal gaf vorige week al aan dat hij ook echt onder de indruk is van het niveau van Lokonga tijdens de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Ook al zal hij nog niet de eerste keuze zijn op het middenveld, toch wordt er langs alle kanten gezegd dat hij zijn kansen op minuten een pak vergroot heeft in de voorbereidingen.

Waarom Tielemans halen als je Sambi hebt?

In het begin van deze transfermercato lazen we overal dat Arsenal interesse zou hebben in een andere landgenoot, Youri Tielemans. Van die interesse is intussen geen spraak meer en Football London-verslaggever Kaya Kaynak beweert dat dit komt door de prestaties van Albert Sambi Lokonga in de voorbereidingen. Hij speelde vooral op de zes in het verleden, maar de afgelopen tijd probeerde Arteta hem vaker en vaker uit op de acht. Vorige week mocht hij in een oefenwedstrijd twaalf minuten voor tijd invallen tegen Chelsea en stond wat hoger op het veld dan gewoonlijk. Dat schetst ook het doelpunt dat hij maakte in de blessuretijd. Een voorzet van Cedric Soares werd knap tegen de netten gekopt door op dat moment de hoogste man op het veld, Albert Sambi Lokonga. Iedereen was onder de indruk van zijn invalbeurt en zo heeft hij z'n kans op spelen weer wat vergroot.

Ondanks de goede voorbereidingen blijft de concurrentie op het middenveld bij Arsenal moordend. Thomas Partey, Lucas Torreira, Granit Xhaka en Mohamed Elneny zijn alle vier concurrenten voor onze Belg. Als Sambi Lokonga dit seizoen basisspeler wil worden bij Arsenal zal hij dus constant moeten blijven presteren op een zeer hoog niveau, want er is voldoende concurrentie aanwezig om hem al snel weer op de bank te zetten. Of dit het seizoen wordt van de grote doorbraak van Sambi Lokonga in de Premier League zullen we dus moeten afwachten, maar de eerste tekenen zien er dus wel al redelijk goed uit.