🎥 Georginio Wijnaldum komt boven water bij AS Roma

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de transfer van Georginio Wijnaldum naar AS Roma is eindelijk afgerond.

De Oranje-international vertrekt op huurbasis naar AS Roma, inclusief optie tot koop. De transfer is vrijdag bekendgemaakt.

Al enkele weken werd Wijnaldum in verband gebracht met een tijdelijke overstap naar de Serie A. Na een moeizaam debuutjaar bij de Parijzenaren was zijn perspectief in Frankrijk erg troebel geworden. Met het WK in Qatar in aantocht verloor hij daarnaast zijn plaats in de selectie van het Nederlands elftal. Een transfer was dan ook de enigste mogelijkheid om zijn speelkansen op het WK te vergroten.