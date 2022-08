🎥 Regelwijziging buitenspel: met nieuwe regel zou de goal van Kylian Mbappé in de Nations League niet tellen

In de de finale van de Nations League tussen Frankrijk en Spanje was er veel te doen om de goal van Kylian Mbappé. Hij kreeg een pas, maar vertrok uit buitenspelpositie. Omdat de bal nog werd aangeraakt door de verdediger, werd de goal van Mbappé toch goedgekeurd.

