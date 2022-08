🎥 Ajax stelt na de pauze orde op zaken tegen Fortuna Sittard, Burak Yilmaz scoort meteen

Na de nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Crijff-schaal, was er in Amsterdam al gemor te horen. En dus mocht er op de openingsspeeldag absoluut geen puntenverlies geleden worden bij Fortuna Sittard.

De match kon niet slechter beginnen voor Ajax, want na nauwelijks zes minuten zette Paul Gladon Fortuna op voorsprong. Ajax beet tijdens de eerste helft de tanden stuk op de goed georganiseerde tegenstander, waar met Mickaël Tirpan een Belg tussen de lijnen stond.

Alfred Schreuder greep in tijdens de rust en bracht met Davy Klaassen en Brian Brobbey twee frisse krachten tussen de lijnen. Het leek de Amsterdammers te inspireren, want amper een kwartier later lag de wedstrijd in de beslissende plooi. Taylor, Rensch en Brobbey zette Ajax op een veilige 1-3.

In de slotfase kon Burak Yilmaz -inderdaad, de Turkse international- met een fenomenale vrije trap nog milderen voor Fortuna, maar een stunt zat er niet meer in. Zo begint Ajax aan het seizoen met een zege, maar echt geruststellend was de prestatie van de ploeg van Schreuder niet.