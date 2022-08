🎥 Opvallende aanwezige tijdens Everton-Chelsea

Tijdens Everton-Chelsea viel er niet alleen op het veld iets te beleven. Ook naast het veld zat er mooi volk op de tribunes. Amadou Onana zat in de tribune. Hij ging gewillig mee op de foto met enkele supporters.

Amadou Onana poses for pictures with #EFC fans before heading inside pic.twitter.com/E4eR0OfRuW