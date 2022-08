Toch wel een nieuw probleem voor Roberto Martinez: Jan Vertonghen is zijn basisplaats kwijt

De laatste oefenmatchen van de voorbereiding deden het al vermoeden en de vrees van Roberto Martinez kwam deze week uit: Jan Vertonghen is momenteel bankzitter bij Benfica.

Vertonghen bleef 90 minuten op de bank in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen Midtjylland en ook in de eerste competitiematch tegen Arouca bleef hij aan de bank gekluisterd. Geen al te best nieuws voor de Rode Duivels natuurlijk, waar de defensie al langer een zorgenkind is.

Toby Alderweireld speelt natuurlijk alles bij Antwerp, maar Jason Denayer heeft ook nog geen nieuwe club en lijkt in de woestijn te gaan voetballen. Dat ziet Martinez natuurlijk ook niet graag gebeuren. De 35-jarige Vertonghen was vorig seizoen nog onbetwist titularis, maar zijn status is blijkbaar veranderd.