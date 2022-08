Recordhouder Premier League al ongerust en andere analisten ook onder de indruk: "Hij is onstopbaar"

Alan Shearer mag al beginnen vrezen voor zijn topschuttersrecord in de Premier League. De ex-spits van Newcastle en Blackburn maakte er 260. "Nog 258 te gaan", zette hij lachend op Twitter.

Gary Lineker was ook lyrisch. "Hij is onstopbaar en zijn aantallen zullen ongelooflijk worden."

Michael Owen, zelf geen slechte spits, schreef dan weer: "Deze gast is een doelpuntenmachine. Als dit een teken is van wat er nog aankomt, moet elke verdediging ongerust zijn."

He’s unstoppable is @ErlingHaaland . A proper striker whose goal scoring numbers will be huge. A truly prodigious talent.

This guy is an absolute goal scoring machine. If this is the sign of things to come, every defence in The @premierleague needs to be worried. @ErlingHaaland