Britse analisten zien met verontwaardiging interesse van Manchester United in spits: "Ik word er niet eens meer boos om"

De interesse van Manchester United in Marko Arnautovic heeft wel wat losgemaakt in Engeland. De 33-jarige Oostenrijker lijkt over zijn hoogtepunt heen en verschillende analisten vragen zich dan ook af wat hij er te zoeken zou hebben.

Ex-speler Gary Neville zuchtte eens. "Ik heb overal een mening over, behalve over de komst van Marko Arnautovic naar Manchester United", zei hij bij Sky Sports."Daar heb ik niets over te zeggen. We hebben Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Edison Cavani en Odion Ighalo al zien voorbijkomen hier. Wanhopig. Het is een patroon. Het gebeurt keer op keer. Ik word er niet eens meer boos om. Ik ga er niet op reageren."

Micah Richards was iets meer uitgesproken. "Wat is er gebeurd met Manchester United? Even serieus? Ik ga ze niet weer neerhalen. Arnautovic was een goede speler, maar hij is 33 en speelt in Italië."