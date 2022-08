'Manchester United trekt onder druk van eigen fans (!) stekker uit onderhandelingen na amper één bod'

Manchester United gaat niet doorduwen om Marko Arnautovic naar Old Trafford te halen. De Engelsen openden de debatten met een eerste bod, maar trekken de stekker zelf uit de onderhandelingen.

Bologna FC 1909 had de telegram met het bod van acht miljoen euro vanzelfsprekend naar de prullenmand verwezen. De Italiaanse eersteklasser was klaar om de onderhandelingen op te starten, maar Manchester United liet zelf weten dat het niet nodig is.

The Athletic kent de opvallende reden. De fans van The Red Devils stonden op hun achterste poten toen de plannen naar buiten kwamen. Die protesten zorgen ervoor dat het management de stekker uit het dossier heeft getrokken. Het moet dan ook gezegd: Arnautovic gaat het zwalpende United niét op de rails krijgen.