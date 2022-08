Karel Geraerts heeft geleerd uit de nederlaag tegen Rangers: "Deze wedstrijd zal een les voor de toekomst zijn"

Er ontbrak iets bij Union Saint-Gilloise deze dinsdag in Glasgow, maar Karel Geraerts blijft heel trots op wat hij heeft gezien.

De coach van USG wist dat de verplaatsing naar Rangers moeilijk zou worden. "Vorige week hadden we het derde doelpunt kunnen maken en met dezelfde stand kunnen winnen. Dat hebben we niet gedaan. Zelfs met een voorsprong van twee doelpunten wisten we dat het in zo'n buitengewone sfeer zwaar zou worden", geeft Karel Geraerts na het verlies.

Afgezien van de fasen die tot de doelpunten leidden, meent Geraerts zelfs dat de Union "het spel onder controle" had. "Hun druk verraste ons niet en aan het einde van de wedstrijd probeerden we zelfs te profiteren van hun balverlies", merkt hij op. "Maar we kunnen het niet doen. Dat is het verschil vandaag tussen zo'n team en ons. Maar we kunnen er trots op zijn dat we over het geheel van de twee wedstrijden op gelijke voet met hen stonden. Deze wedstrijd zal een les voor de toekomst zijn".