PSV knokt zich voorbij Monaco: "De mindere ploeg, maar we winnen wel"

PSV Eindhoven moest bijzonder diep gaan, maar het schakelde wel AS Monaco uit in de voorrondes van de Champions League.

Een late gelijkmaker en een goal in de verlengingen zorgden er alsnog voor dat PSV Eindhoven zicht heeft op de groepsfase van de Champions League. In de laatste voorronde wacht Glasgow Rangers.

“Het was een bizarre pot", zei Ruud van Nistelrooy bij ESPN. “We slepen er een verlenging uit, wat misschien bijna niet meer kon. Deze ploeg blijft maar gaan en geloven. Ze geven nooit op. Samen met de supporters hebben ze dit op de mat gelegd.”

“De start was goed, maar op een gegeven moment kom je in de verdrukking. Daar kwamen we in de tweede helft ook niet meer uit. Wij waren gewoon de mindere ploeg vandaag, heel duidelijk en heel eerlijk. Maar we winnen wel. Dat doen we niet door een ploeg helemaal weg te spelen, maar wel door manieren te vinden om bij elkaar te blijven en te knokken. Daar kan niks tegenop.”