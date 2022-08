'Juventus en Manchester United hebben akkoord over transfer van 29-voudig Frans international'

Manchester United en Juventus FC hebben een akkoord over de transfer van Adrien Rabiot. Al is de buit nog niet binnen. De Engelsen moeten nog met de speler zelf rond de tafel.

The Guardian weet dat er een transfersom van zo’n twintig miljoen euro is gemoeid met de verhuis van Adrien Rabiot naar Old Trafford. De 27-jarige Fransman speelt sinds 2019 voor Juventus FC.

Al is er nog geen witte rook. The Red Devils moeten nog rond de tafel met de manager en tegelijkertijd… mama van Rabiot. Juventus wil de middenvelder dan wel kwijt, maar moederlief blijkt een héél harde tante rond de onderhandelingstafel.