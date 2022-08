Spaans dagblad verrast: 'Ancelotti had omwille van deze reden voorzien dat Hazard niét zou spelen in Supercup'

Maken we ons té snel en té veel zorgen om Eden Hazard? De Rode Duivel bleef in de Europese Supercup aan de bank gekluisterd, maar daar kan een goede reden voor zijn.

Volgens AS verwacht Carlo Ancelotti dit seizoen héél véél van Eden Hazard. Al bleef de Rode Duivel gisteren negentig minuten op de bank zitten.

Niet getreurd? Het Spaanse medium claimt te weten dat daar een goede reden voor is. Ancelotti is van mening dat de Supercup moest worden gespeeld door de spelers die vorig seizoen de Champions League hebben binnengehaald.

Wel of géén zorgen?

En in dat parcours had Hazard zo goed als geen inbreng. Is het de waarheid of zijn het loze gedachten? De komende weken zullen duidelijkheid brengen.