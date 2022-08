Sportief directeur heeft torenhoge ambities: "Standard moet op termijn terug woordje meespreken in titeldebat"

Fergal Harkin, de nieuwe sportief directeur van Standard, werd woensdag officieel voorgesteld aan de pers.

Daarin gaf de 45-jarige Ier aan waarom hij voor Standard heeft gekozen. "Ik had nood aan een nieuwe challenge in mijn carrière. Het was wachten op de goeie opportuniteit, en die heb ik hier. Ik werk al dertien jaar als technisch directeur, waardoor ik een breed netwerk heb opgebouwd. Een enorm verschil tussen Manchester City en Standard? Akkoord, maar toen ik bij City neerstreek, was het nog niet die topploeg van vandaag. Ik wil Standard helpen om terug zijn plaatsje op te pikken. Onze coach heeft overal waar hij gewerkt heeft, gewonnen. Hij is hierheen gekomen om te winnen. Ik hou van zijn filosofie en van de manier waarop hij met de jongeren werkt."

Harkin moet bij Standard wel rekening houden met de financiële situatie van de club. Geen probleem, zo geeft de Ier aan. "Voor ik hier tekende, heb ik bij 777 Partners geïnformeerd wat het budget was. Wel, dat is competitief. Maar ik ben niet de Messias en ik heb ook geen toverstaf. We willen Standard op termijn terug een woordje laten meespreken in het titeldebat, maar we moeten geduldig zijn. Zoiets kan je immers niet op een jaar tijd rechttrekken", besluit de Ier.