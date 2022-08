Kevin Strootman wordt bedreigd door Marseille-fans: "Je kan beter vertrekken"

Kevin Strootman heeft de laatste tijd bedreigingen van sociale media ontvangen. Dat maakte hij zelf bekend via Instagram.

Kevin Strootman is al sinds augustus 2018 eigendom van Marseille. In het begin maakte hij meestal de hele wedstrijd vol, maar dat veranderde. Sinds de zomer van 2020 zat hij meer op de bank dan dat hij speelde. Hij werd sindsdien ook uitgeleend. Eerst voor een half jaar naar Genua. Afgelopen seizoen voor Cagliari.

Ondertussen is Strootman weer terug bij Marseill, maar hij traint appart. Hij past immers niet in de plannen van trainer Igor Tudor. Ze proberen hem opnieuw te verhuren. Deze keer aan Hellas Verona, maar dat is nog altijd niet in orde.

En de supporters zijn daar niet echt blij. Strootman onthulde via Instragram dat hij via sociale media wordt bedreigd. Strootman zou beter maar snel vertrekken. Anders kan het voor hem gevaarlijk worden. Ook hebben ze het op zijn vrouw en kinderen gemund. Ze wensen hen ziektes toe waaraan ze uiteindelijk sterven.